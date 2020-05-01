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Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor

Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
01.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:53

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, "Bundan sonraki tek hayalim A Milli formaya ulaşabilmek. İnşallah istediğim ve hayal ettiğim A Milli Takım formasına kavuşurum ve ülkem için hizmet ederim" dedi. Transferi hakkında da konuşan Mert Hakan, Avrupa hayali olmasına rağmen şu an Türkiye'de kalmanın mantıklı olduğunu dile getirdi.

Bu sezon Sivasspor'da ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 26 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar hiçbir kategoride milli takım forması giymediğini belirten başarılı orta saha, "Bunun sebebini bilemem tabii ki. Benim eksikliğim olabilir. Bunu böyle yorumlamak istiyorum. Bundan sonraki tek hayalim A Milli formaya ulaşabilmek. Aday gösteriliyordum ama böyle bir süreç ortaya çıktı. Vardır her şeyde bir hayır. İnşallah istediğim ve hayal ettiğim A Milli Takım formasına kavuşurum ve ülkem için hizmet ederim" diye konuştu.

"SİVASSPOR KARİYERİMİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Geçen sezon yaşadığı sakatlıktan sonra Sivasspor kariyerinin sona erdiğini düşündüğünü aktaran Mert Hakan, "Ta ki Rıza Hoca gelene kadar. Geçmişte Rıza Hoca geldiğinde Erman Kılıç ağabey de kendisiyle çıkış yakalamıştı. Rıza Hoca çok otoriter ve dediği dedik birisidir. Erman ağabey asla kendi kararlarının dışında ona kimsenin karışamayacağını bana anlatmıştı. Ama ben yine de ayrılmak istiyordum. Çünkü Rıza Hocayı fazla tanımıyordum ve kulüpte bana olan inancın bittiğini düşünüyordum. Ayrılmak istedim ama süreç farklı gelişti ve kampa katıldım. Kamp çok iyi başladı. Her şey çok iyi gelişti. Hocamız yurt dışı kampının ilk gününde, "Ben bazı arkadaşların geçen sezon neden oynatılmadığını anlamış değilim" dedi. Benim için orada her şey yeniden başladı diyebilirim. Bana ve Erdoğan'a söylüyordu bunları. Çünkü ikimiz de çok iyi bir kamp süreci geçirmiştik. Geçen sezon oynamayan sadece ikimiz vardık. Hoca bize inandı, güvendi. İnanılmaz özgüven verdi. Hep arkamızda durdu ve destek oldu. İlerleyen süreçte de bize inandığını ve bu takımı sahiplenmemiz gerektiğini anlatarak bizi işin içine soktu. Zaten müthiş çalıştırmıştı bizi. Sezona çok iyi başladık ve ilk devreyi lider bitirdik. Gerçekten herkesin kabul edebileceği gibi ligin en iyi futbol oynayan ekibiydik. Hala da iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ikinci devre çok şanssızlıklar yaşadık. Emre Kılınç kardeşim sürekli sakatlıklarla uğraştı. Fernando altı hafta sakattı. Bir türlü ilk devredeki kadromuzla oynayamadık. Ama yine de iyi işler yaptık. İlk devrenin şu an sadece iki puan gerisindeyiz. Tabii ki diğer takımlar çıkış yakaladı. Bunlar ligimizin önde gelen ekipleri ve yıllardır ikinci yarılara hep bu şekilde başlamışlardır. Ama biz hiçbir şekilde kötü düşünmüyoruz. Sekiz haftalık süreçte inanılmaz bir fikstür avantajımız var. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Kendi ipimizi kendimiz keseceğiz. O yüzden inanırsak bu aranın bize yarayacağını düşünüyorum. Çok yük binmişti üzerimize. Dinlenebileceğimizi düşünüyorum. Bu süreci iyi geçirirsek Sivasspor'u ligin zirvesinde bırakabiliriz" şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR AİLE ORTAMI OLUŞTU"

Mert Hakan, 'Sence Sivasspor'un sırrı ne' sorusuna, "Çok güzel bir aile ortamı oluştu burada. Herkesin de sempatisini kazandık. Gerçekten saha içinde coşkusuyla, duygusuyla oynayan bir ekibiz. Kalitemiz belki diğer takımlar kadar fazla olmayabilir. Bunun da farkında olduğumuz için açıklarımızı çok koşarak kapatmaya çalışan bir takımdık. Ne kadar samimi ve severek oynadığımızı gördü bence insanlar. O yüzden dışarıya çok sempatik gelmiş olabiliriz" cevabını verdi.

"HAYATIMIZIN DEĞERİNİ ANLADIK"

Korona virüs salgını sonrası nasıl bir ortam olacağı yönündeki görüşleri sorulan 26 yaşındaki futbolcu, "Bir an önce inşallah bu süreci atlatırız. Dünya ve Türkiye olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. İnşallah atlatırız ve dönüp işimizi yapmaya başlarız. Ondan sonra oluşacak sürecin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir olay atlatmış olacağız. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Eski hayata çok büyük bir özlem var. Hayatımızın ne kadar değerli olduğunu bu süreçte anladık. Ondan sonraki süreçte de zamanın kıymetini bileceğimizi düşünüyorum. İnşallah döndüğümüzde seyircili bir ortamla başlarız ama çok mümkün gözükmüyor. Temennim bu yönde. Sekiz haftayı sanki çok mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacağız gibime geliyor. İnşallah her şey güzel olur ve o keyifte futbol oynarız ve sonunda şampiyonluğa biz ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"PLANLARIM ARASINDA AVRUPA'DA OYNAMAK VAR AMA TÜRKİYE'DE KALMAK MANTIKLI GELİYOR"

Sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan ve ismi Galatasaray'la da anılan Mert Hakan Yandaş, kariyer hedefleri ile ilgili ise şunları söyledi:

"Bu sezon sözleşmem bitiyor ve kritik bir karar vermek zorundayım. Ama dünya bu haldeyken kararımı ona göre vermek zorundayım. Çünkü futbol ekonomisi değişecek. Futbola döndüğümüzde ortamın nasıl olacağını bilmiyoruz. Hangi ülkenin ne halde olacağını bilmiyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak iyi durumdayız. Türkiye'de kalmak daha mantıklı geliyor bana. Ama sürecin neyi getirip, neyi getirmeyeceğini bilmiyoruz. Her şey günlük güneşlikken hayatımız bir anda ne hale geldi. Bundan sonrasını kestiremeyiz. Ama tabii ki benim planlarım var. Planlarım içerisinde Avrupa'da oynamak da var. Türkiye'de oynadıktan sonra da bu olabilir, direkt de olabilir. Bu süreç geçtikten sonra bunu oturup konuşacağız. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye'de kalmayı düşünebilirim. Türkiye'de oynadıktan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünebilirim. Şu anda kafa yapım bu şekilde ama tabii ki neyin ne olacağı belli olmaz."

Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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