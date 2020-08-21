MERSİN Sosyal mesafeli prömiyer Sosyal mesafeli prömiyerTARSUS Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Ezop' adlı oyunu sahneleyerek prömiyerini gerçekleştirirken, sosyal mesafe nedeniyle boş bırakılan koltuklara ise hayatlarını kaybeden sanatçıların fotoğrafları konuldu.

Sosyal mesafeli prömiyer

TARSUS Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Ezop' adlı oyunu sahneleyerek prömiyerini gerçekleştirirken, sosyal mesafe nedeniyle boş bırakılan koltuklara ise hayatlarını kaybeden sanatçıların fotoğrafları konuldu.

Özel bir okulun tiyatro salonunda sahnelenen oyunu, CHP Milletvekili Alpay Antmen, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile eşi Derya Özinç Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile eşi Sembol Tarhan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Tarsus Adalet Komisyon Başkanı Engin Koç, Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı ve Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri Üst Kurul Başkanı Prof.Dr. Sema Göktaş, Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi ve Yeni Tiyatro Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yrd. Doç. Erbil Göktaş, Yeni Tiyatro Dergisi Editörü Yayın Kurulu Üyesi İstanbul Ödülleri Koordinatörü Anadolu Ödülleri Başkanı Yetkin Yüksel Yeni Tiyatro Dergisi İletişim ve Jüri Koordinatörü, İstanbul ve Anadolu Ödülleri Jüri Üyesi Mustafa İri, Yeni Tiyatro Dergisi Yurt Dışı Temsilcisi Tiyatro Eleştirmeni Jüri Üyesi Aziz Özgür Kısır, Oyuncu Suzan Acun İlhan ve eşi Ozan İlhan, Bursa Kültür Sanat Vakfı Müdürü, Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Ödülleri Jüri Üyesi Hacer Akbaba ve çok sayıda sanatsever keyifle izledi.

Pandemi önlemlerinin en üst düzeyde alındığı, dezenfeksiyon detaylarının üst seviyede değerlendirildiği oyun büyük bir beğeniyle izlenirken, başarılı bir performans sergileyen Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncuları, izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından yönetmen Nihat Çapar, katılan herkese teşekkür ederek, kültürel faaliyetlerin artacağını söyledi.

TİYATRO FESTİVALİ SÖZÜ

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise oyunda emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Bozdoğan, "Az önce hep birlikte izledik, kölelikten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa, dipsiz kuyulardan yıldızlara uzanan bir yolculuk. Hayat ve tiyatro, mümkünler perdesi dediğimiz bir şey değil mi? Bu kentte tiyatro ile bütünleşmiş, rolleri uğruna sahnelerin tozunu, sanat adına yutan çok değerli insanlar vardı. Biz de o insanların anısına, tiyatro sanatına verdiğimiz değer adına önümüzdeki yıl 1'inci Tarsus Uluslararası Tiyatro Festivali'ni yapacağız. Burada hepinize söz veriyorum' dedi.

Konuşmasının ardından oyunu sahneleyen tiyatro sanatçılarını tebrik eden Başkan Bozdoğan, protokol üyeleri ile birlikte çiçek takdim ettikten sonra tiyatro ekibi ile anı fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA