Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları, korona virüs, Kades programı ve genel asayiş konularında bilgilendirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan esnafları ve vatandaşları, korona virüs, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel asayiş konularında bilgilendirdi.

Vatandaşlara broşürlerde dağıtan polisler, başlarına bir durum gelmelerinde kendilerine ulaşmalarını istediler. - MERSİN

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