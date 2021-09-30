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Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi

Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları, korona virüs, KADES programı ve genel asayiş konularında bilgilendirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları, korona virüs, Kades programı ve genel asayiş konularında bilgilendirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan esnafları ve vatandaşları, korona virüs, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel asayiş konularında bilgilendirdi.

Vatandaşlara broşürlerde dağıtan polisler, başlarına bir durum gelmelerinde kendilerine ulaşmalarını istediler. - MERSİN

Mersin polisi, esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi

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