Mersin'in Vergi Gelirleri Arttı

Mersin'de vergi gelirleri, bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış gösterdi. Gelir vergisi artışı bir önceki yıla göre yüzde 4.71 olurken, kurumlar vergisinde ise yüzde 7.80 oranında artış sağlandı.



Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Mersin'de 2016 yılında elde edilen gelir ve kurumlar vergisi oranları ile vergi rekortmenlerini yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Gelir vergisi ve kurumlar vergisinde ilk 100'e giren kişi ve kurumların listesini yayınlayan Güngör, 2016 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin 31 Mart 2017, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin ise 2 Mayıs 2017 günü sona erdiğini anımsattı.



Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı vergi dairelerine 2016 yılı için 58 bin 177 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiğini belirten Güngör,



"Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 723 milyon 529 bin 725 TL. matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 168 milyon 155 bin 612 TL. gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Mersin genelinde 2016 yılı vergilendirme dönemine ilişkin, 2017 yılı Mart ayında beyan edilen gelir vergisi matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 5.14, tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 4.71 oranında artış meydana gelmiştir" dedi.



Kurumlar vergisinde ise 2016 yılı için 13 bin 17 mükellef tarafından beyanname verildiğini kaydeden Güngör, "Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 1 milyar 293 milyon 30 bin 447 TL. kurumlar vergisi matrahı beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 249 milyon 341 bin 897 TL. kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Mersin genelinde 2016 vergilendirme dönemine ilişkin, 2017 yılı Nisan ayında beyan edilen kurumlar vergisi matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 11.21, tahakkuk eden kurumlar vergisi toplamında ise yüzde 7.80 oranında artış meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.



Güngör, açıklamasının sonunda, gerekli hassasiyeti gösterip, vergisini sürekli ödeyen ve yatırımları ile istihdam sağlayarak katkıda bulunan, il genelinde ödedikleri vergilerle ilk 100'e giren mükellefler başta olmak üzere tüm mükelleflere teşekkür etti.



Mersin'in vergi rekortmenleri



Öte yandan Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan ilk 100 kişilik listeye göre, kurumlar vergisinde 9 milyon 412 bin 888 TL'lik vergi ile CMA CGM South Turkey Gemi Acenteliği A.Ş. ilk sırada yer alırken, 7 milyon 249 bin 714 TL ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği ikinci oldu. Listede üçüncü sırada yer alan mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.



Mersin'deki gelir vergisi şampiyonu olan firma da isminin açıklanmasını istemezken, 1 milyon 418 bin 534 TL'lik vergi ile Mişel Şaşati ikinci sırada yer aldı. Gelir vergisinde üçüncü ve dördüncü sıradaki firmalar da isimlerinin açıklanmasını istemedi. - MERSİN