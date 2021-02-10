Mersin'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bronz heykel bulundu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz heykel ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir kamu görevlisinin çalıştığı kurumun deposunda muhafaza ettiği tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykeli satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin çalıştığı kurumda, 95 santimetre ve 30 kilogramlık zeytuni renkli bronz heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı, heykel de Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal