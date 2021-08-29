Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı

Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde tropikal meyve guavanın hasadına başlandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tropikal meyve guavanın hasadına başlandı.

Sökün Mahallesi'nde, ziraat mühendisi Mustafa Levent, 12 yıl önce 8 dönüm arazisinde limona alternatif olarak guava meyvesi yetiştirmeye karar verdi.

Yaklaşık 10 yıldır guava ağaçlarından ürün alan Levent, bu yıl da 1500 ağaçtaki tropikal meyvelerinin hasadına başladı.

Levent, gazetecilere, meyveden yılda ortalama 15 ton ürün aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Limon bahçesi yapmıştım. Limonda bazı yıllar sıkıntı olduğu için alternatif ürün aradım. Guava meyvesi ile tanıştım. Şimdi yaklaşık 1500 civarında guava ağacım var. Hızlı yetişen ve suyu çok seven bir ağaç. Fidanlarının dikiminden 2 yıl sonra meyve vermeye başlıyor ve 3-4 yıl sonra da tam verime oturuyor. Dikeni, budaması ve ilacı yok. Tek istediği bolca su. Tropikal bir meyve olduğu için bu iklim kuşağında yetiştirebiliyoruz. Bu yıl tahmini 15 ton civarında ürün bekliyorum. Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Kilogramı 5 liradan alıcı buluyor."

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmelerini desteklediklerini, ilçenin sahip olduğu iklim sayesinde çeşitli ürünlerin yörede yetiştirilebildiğini belirtti.

Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı
Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı
Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı
Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Mersin'de evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Metin Çekmez Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Cristiano Erol Bulut Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:20:00. #1.16#

title