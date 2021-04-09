Mersin'de Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Mersin'de Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mersin'de Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen Devlet Destekli Tarım Sigortaları konulu bilgilendirme toplantısına katıldı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen Devlet Destekli Tarım Sigortaları konulu bilgilendirme toplantısına katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Anamur Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde, 7 Nisan tarihinde düzenlenen toplantıya, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyetin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, İcra Komitesi Üyesi Osman İnandıoğlu, Anamur, Aydıncık, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut ve Tarsus Ziraat Odaları Başkanları, acente temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş'ün açılış konuşmasının ardından söz alan Günal, Mersin ilinin verimli toprakları, uygun iklim koşulları, su kaynakları ile tarımsal üretime elverişli ve son derece zengin ürün desenine sahip olduğuna değinerek, burada yaygın olarak yapılan örtü altı yetiştiriciliğinde giderek artan risklere ve doğal afetlere karşı sera sigortası yaptırılmasının önemli olduğunu vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tüm dünya ile birlikte ülkemiz de ne yazık ki geçen yılın başından itibaren koronavirüs salgını ile tanıştı. Etkisi maalesef halen devam ediyor. Umarım en kısa sürede sona erer. Bununla birlikte önceki yıl iklim değişikliğinin sonucunda şiddetini arttıran doğal afetlerle de geçmiş yıllara göre sıklıkla karşı karşıya kaldık. Ülkemizin en doğusundan en batısına kadar, hemen hemen her bölgede dolular, seller, hortumlar ve fırtınalar yaşandı. TARSİM olarak bu sürecin en başından itibaren başarılı bir sınav verdik. Hizmet alanımız çerçevesinde tarımsal üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Bu alandaki faaliyetlerin devamlılığı için çok gerekli olan tarım sigortasının üreticiler nezdinde yaygınlaştırılması, üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve emeklerinin güvence altına alınması çok önemli."

Toplantı, SAİK Başkanı Levent Korkut'un konuşması, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel'in Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamalarını içeren sunumu ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.

TARSİM heyeti bilgilendirme toplantısı öncesinde, Mersin'in Akdeniz ilçesi ve bağlı köylerinde muz üretimi yapılan seralarda ve tarımsal üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü açık alanlarda incelemelerde bulundu ve üreticilerle bir araya geldi. - MERSİN

Mersin'de Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:35:54. #1.14#
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