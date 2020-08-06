Mersin'de takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
06.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:46
Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Erhan Canatan idaresindeki 33 NT 293 plakalı otomobil, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Peynarlıbük mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
Yol kenarında bulunan kayalara çarparak duran aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle trafiğe açıldı.
Kaynak: AA