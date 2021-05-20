MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
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MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU

MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte hem halk hem de turistler, sahilleri doldurdu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte hem halk hem de turistler, sahilleri doldurdu.

Mersin plajlarını havaların ısınmasıyla halk ve yerli- yabancı turistler hareketlendirdi. Sahilleri dolduran çok sayıda kişi, Erdemli ilçesinin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en tanınan mavi bayraklı Kızkalesi Plajı, Silifke ilçesinin mavi bayraklı Susanoğlu Plajı'na geldi. Hava sıcaklığının 27- 31 derece, plajlarda hissedilen hava sıcaklığının 30- 34 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğu Mersin'e gelen yerli ve yabancı turistler güneşin, denizin ve kumun tadını çıkardı. Denizde yüzen, kanoda kürek çeken, deniz bisikleti ile gezen, kumda güneşlenen, sıcak kum üzerine yatarak şifa arayan ve Kız Kalesi'ni gezenler tatil keyfi yaşadı.

KORONAVİRÜS STRESİNİ SAHİLDE ATIYORLAR

Almanya'dan tatile gelen Demet Babayiğit, bir yıldır koronavirüs nedeniyle çok bunaldığını, Türkiye'de kısıtlamaların kalkmasıyla Mersin'e ilk kez geldiğini ve suyunu, insanlarını çok sevdiğini belirtti. Mersin'de yaşayan Adanalı esnaf Rıza Gür ise koronavirüs kısıtlamalarıyla birlikte iş yerlerinin kapandığını, seyahat edemediklerini, bu nedeneyle stres yaşadıklarını söyledi. Rıza Gür, bu stresi Kızkalesi Sahili'nde attığını dile getirdi.

'TURİZM İŞLETMELERİ MOTİVE OLDU'

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, 17 günlük kapanmanın ardından kente gelen yerli ve yabancı turistlerle turizm işletmelerinin motive olduğunu kaydederek, şöyle konuştu

17 günlük kapanma uygulandı. Ülkemizde kabinemizin aldığı bu kararları biz dernek olarak önemsiyoruz, destekliyoruz. Kapanmadan sonra malum insanlarımız evlerinde sıkıldılar, bunaldılar. 17 gün evde kalıp herhangi bir aktivite yapmamak kolay değil. Kapanmadan sonra çevre illerden, yerli ve yabancı turistler Kızkalesi'ne, bu güzel tatil yerine, mavinin en yoğun noktasına akın ettiler. Denizin tadını çıkardılar. Aynı zamanda tesislerde de konakladılar. Ufakta olsa turizm işletmelerimiz taze kan, motive noktasında bir başlangıç oldu.

PLAJLARDA CİDDİ TEDBİRLER ALINDI

2021 yaz sezonu için haziran ayının 2'nci haftasından sonrası için ciddi rezervasyonlar aldıklarını ifade eden Mehmet Şirin Öztop, Biz kaybettiğimiz misafir kitlemizi sezonu uzatarak dolduracağımızı düşünüyorum. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayını dolu dolu geçirip Eylül-Ekim sonuna kadar uzatılacağını düşünüyorum. Şu anki rezervasyonlarımız bu doğrultuda. Plajlarımızda özellikle sosyal mesafe ile ilgili çok ciddi tedbirler alındı. Lütfen kurallara hep birlikte uyalım ki bu Covid-19 belasını hep birlikte yenip bu güzel günleri beraber geçirelim dedi.

MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU
MERSİN'DE PLAJLAR VE SAHİLLER DOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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