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Mersin'de 'Kır çiçekleri' projesiyle kadın sporcular yetiştirilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Kır çiçekleri' projesiyle kadın sporcular yetiştirileceği bildirildi.

Mersin'de 'Kır çiçekleri' projesiyle kadın sporcular yetiştirilecek
17.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:42

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Kır çiçekleri' projesiyle kadın sporcular yetiştirileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Macit Özcan Spor Kompleksinde projeye aday kız öğrenciler ve aileleri ağırlandı. Erdemli, Mut, Tarsus, Akdeniz, Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerinden 48 ailenin katıldığı tanıtım toplantısında, proje ile ilgili yapılan bilgilendirmelerin ve öğle yemeğinin ardından aday öğrencilere ve ailelerine tesis gezdirildi. Öğrenciler ve aileler, tesisin tüm olanaklarını beğeniyle karşıladı. İlerleyen süreçte aday öğrenciler gerekli mülakatlardan geçecek ve toplam 60 kız öğrenci proje kapsamına alınacak.

'Kır çiçekleri' projesi ile geleceğin kadın sporcuları yetişecek

Proje kapsamına dahil olacak kız öğrencilerin eğitim masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak ve her öğrenci kendi spor branşında belediye bünyesinde görev yapan hocalardan eğitim alacak. Proje kapsamına girmeye hak kazanan öğrenciler Macit Özcan Spor Tesislerinde kalacak ve okullarına servisle gidip gelecek. 5'inci sınıftan üniversite giriş sınavına kadar belediye güvencesinde olacak olan 'Kır çiçekleri', geleceğin güçlü kadın sporcuları olma yolunda yetiştirilecek.

"'Kır çiçekleri' projesi yetenekli sporcuların ufkunu açan bir proje"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, proje tanıtım toplantısında ailelerle proje hakkında bire bir görüştü. Başkan Seçer'in 'Kır çiçekleri' projesini özel proje olarak nitelendirdiğini belirten Gökbel, proje ile kız öğrencilerin hem spor alanında hem de eğitim alanında başarı sağlamalarının amaçlandığını dile getirdi.

Gökbel, şunları söyledi; "'Kır çiçekleri' projesi aslında yetenekli sporcuların önünü ve ufkunu açan bir proje. Aynı zamanda eğitim hayatlarında, mesleki anlamda da ufuklarını açan bir proje. Başkanımız burada bir pozitif ayrımcılık yaptı ve bu projenin ilk başlangıç noktasını kızlarımızdan başlattı. Çocuklarımızın gözleri ışıl ışıl. Bu proje çok önemli bir proje, Mersin'de belki uygulaması olmamış bir proje ama 60 genç kızımızı bu proje kapsamında hem spor anlamında hem de eğitim öğretim anlamında önemli bir noktaya taşıyacağımızı umut ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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