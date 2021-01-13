Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
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Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)

13.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:40
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)

NERGİS TARLALARI ZARAR GÖRDÜMersin genelinde etkili olan dolu yağışında, Tarsus ilçesine bağlı Kaklıktaşı Mahallesi'ndeki nergis tarlaları zarar gördü, çatılardaki güneş enerji panellerinin de camları kırıldı.

NERGİS TARLALARI ZARAR GÖRDÜ

Mersin genelinde etkili olan dolu yağışında, Tarsus ilçesine bağlı Kaklıktaşı Mahallesi'ndeki nergis tarlaları zarar gördü, çatılardaki güneş enerji panellerinin de camları kırıldı. Merkez Mezitli ilçesinde ise birçok kişi, kentte ender görülen doğa olayını cep telefonlarının kameraları ile kaydetti. Dolu nedeniyle çatılar da beyaza büründü.Okan ÇALIŞKAN- Gülhan DEMİRCİ


Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)
Mersin'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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