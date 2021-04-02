Merrell Alanya Ultra Trail yarın yapılacak
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Merrell Alanya Ultra Trail yarın yapılacak

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Merrell Alanya Ultra Trail yarın yapılacak

Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail yarın 24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla koşulacak.

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Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail yarın 24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla koşulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail öncesi bir otelde yapılan toplantıda konuşan Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, yarış öncesinde büyük heyecan içerisinde olduklarını söyledi.

Salgın şartlarına rağmen yarışa gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getiren Kıldırgıcı, "Bu organizasyonun ilerleyen yıllarda daha da yüksek katılım sayılarına ulaşacağına eminiz." dedi.

Yarışın direktörü Ahmet Arslan ise katılımcı sporcu sayısının, Merrell Alanya Ultra Trail'in önceki yıllarda sporculara sunduğu yarış deneyiminin kalitesini gösterdiğine işaret etti.

Argeus Travel & Events'ın sahibi Aydın Ayhan Güney de Merrell Alanya Ultra Trail'in, geçmişi ve parkur kalitesi sayesinde çok uzak coğrafyalardan sporculara hitap eden bir yarış haline geldiğini belirterek, "Bu yıl Rusya'dan Polonya'ya, Almanya'dan İran'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden Litvanya'ya, Tunus'tan Arjantin'e, İngiltere'den Uganda'ya kadar farklı ülkelerden sporcuların kayıt olması da bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri alındı

Katılımcıların, görevlilerin ve gönüllülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları adına gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Güney, "Sosyal mesafe, temizlik, yarış dışında maske zorunluluğu, kişisel yiyecek ve içecek temini, kayıt ve kit alımlarının temassız hale getirilmesi gibi tüm uygulamalar titizlikle takip edilecek. Bu yıl 'Sea, Sun, Run' (deniz, güneş, koşu) temasıyla gerçekleştireceğimiz yarışların sorunsuz geçmesi ve çok memnun kalacakları bir yarış deneyimi sunma konusunda kendimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı da konuşmasında, bu yılın 'dışarı çıkma ve doğada koşma dönemi' olduğunu söyledi.

Merrell Almanya ve Benelux Ülkeleri Pazarlama Müdürü Franziska Freer, Skyrunner World Series'e sponsor olan Merrell markasının Alanya Ultra Trail'e sponsor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını, yarış öncesinde çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Toplantıya, Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü Temsilcisi Naim Namal da katıldı.

Yarışın startı Kızılkule'den verilecek

Kızılkule'de startı verilecek yarışın parkur başlangıç saatleri ise şu şekilde:

06.30 Merrell Alanya Ultra Trail (76 kilometre)

06.30 Taurus Mountain Marathon (48 kilometre)

09.00 Keykubat Mountain Run (28 kilometre)

09.00 Alaiye Short Trail (17 kilometre)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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