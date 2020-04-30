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Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
30.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre geçen hafta Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1,29 MİLYAR DOLAR AZALDI

24 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 291 milyon dolar azalışla 52 milyar 661 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Nisan'da 53 milyar 952 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 173 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 173 milyon dolar azalarak 33 milyar 959 milyon dolardan 33 milyar 786 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 1,46 MİLYAR DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 464 milyon dolar azalışla 87 milyar 911 milyon dolardan 86 milyar 447 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
06.03.202031.69575.140106.835
13.03.202031.69072.475104.165
20.03.202028.30565.14393.448
27.03.202031.32564.08195.406
03.04.202031.30658.24889.554
10.04.202032.87256.04888.920
17.04.2020 33.959 53.952 87.911
24.04.2020 33.786 52.661 86.447
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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