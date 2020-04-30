Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre geçen hafta Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1,29 MİLYAR DOLAR AZALDI

24 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 291 milyon dolar azalışla 52 milyar 661 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Nisan'da 53 milyar 952 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 173 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 173 milyon dolar azalarak 33 milyar 959 milyon dolardan 33 milyar 786 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 1,46 MİLYAR DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 464 milyon dolar azalışla 87 milyar 911 milyon dolardan 86 milyar 447 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 22.02.2019 20.549 79.122 99.671 29.03.2019 20.834 75.408 96.242 26.04.2019 20.432 73.284 93.716 31.05.2019 20.517 75.038 95.555 28.06.2019 22.853 73.544 96.397 26.07.2019 23.417 74.971 98.388 29.08.2019 25.709 75.796 101.505 27.09.2019 26.051 75.655 101.706 25.10.2019 26.481 78.504 104.985 29.11.2019 26.475 78.274 104.749 27.12.2019 25.079 81.240 106.319 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 06.03.2020 31.695 75.140 106.835 13.03.2020 31.690 72.475 104.165 20.03.2020 28.305 65.143 93.448 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 03.04.2020 31.306 58.248 89.554 10.04.2020 32.872 56.048 88.920

17.04.2020 33.959 53.952 87.911

24.04.2020 33.786 52.661 86.447



Kaynak: AA