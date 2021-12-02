Merkez Bankası'ndan yatırımcılara net mesaj: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014'ten bu yana ilk kez dün gerçekleştirilen döviz müdahalesi sonrasında hamlelerine devam ediyor. Yerli yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir toplantı gerçekleştiriyor. Kavcıoğlu saat 16.00'da da yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.

Yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda şu ifadeler öne çıktı:

"Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti. Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir. Ticari krediler büyüme oranı yıllık yüzde 8 ile geçmiş yıl ortalamaların oldukça altında seyretmektedir.

"REZERVLERİ KARARLI ŞEKİLDE ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz."

PİYASAYA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Son günlerde Döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan müdahale gelmişti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti. TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirilmişti.

Öte yandan Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da duyurmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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