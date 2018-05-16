Erdoğan Eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı'yla Bir Araya Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koyamaz." diyerek eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı'yla bir araya gelecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi. Açıklamanın hemen ardından, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILACAK?

Görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın da bulunacağı kaydedildi.

ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

Londra'da Bloomberg TV'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonucu Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın, kendisinin faizleri indirme çağrısına kayıtsız kalmamasını beklediğini söylemiş, Erdoğan "Merkez Bankası bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koyamaz" demişti.