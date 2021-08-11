Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta?

Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantıları sonrasında açıklanıyor. Merakla Merkez Bankası toplantısı günü bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta?

Son Dakika: Merkez Bankası toplantısına araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında ağustos ayı faiz kararı açıklanacak. Toplantıya sayılı günler kala faiz kararı ile ilgili gelişmeler gündemde bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Merkez Bankası toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos tarihinde yapılacak. Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında ise faiz kararı açıklanacak.

2021 FAİZ KARARLARI NE OLDU?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti.