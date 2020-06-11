Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile ekonomi ve uluslararası konuları görüştü Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ekonomi, ticaret ve uluslararası konuları görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ekonomi, ticaret ve uluslararası konuları görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şansölye Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile video konferans yoluyla görüşme yaptı.

Alman tarafında Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in de yer aldığı görüşmede, ekonomi, ticaret ve uluslararası konular ele alındı.

Almanya'nın kurallara dayalı ve çok taraflı serbest ticarete, Dünya Ticaret Örgütü'nün güçlendirilmesine ve istikrarlı ikili ilişkiye ilgi duyduğunu vurgulayan Merkel, piyasa erişimi ve yabancı şirketlere eşit davranılması konularında ileri adımların atılması gerektiğine işaret etti.

Merkel, bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında imzalanması hedeflenen bir yatırım anlaşmasının önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliği, insan hakları konuları ve Hong Kong'daki durum da ele alındı.

Görüşme öncesinde taraflar 3 anlaşmaya imza attı.

Kaynak: AA