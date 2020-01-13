: Merih Demiral sahalara ne zaman dönecek? Merih Demiral sakatlığı ne? Çapraz bağ nedir? Çapraz bağ kopma tedavisi ne kadar sürer, Merih Demiral kimdir?

13.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:49

Milli futbolumuz Melih Demiral Roma-Juventus maçında golünü attıktan sonra sakatlandı. Ciddi şekilde sakatlık geçiren ve stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Demiral'ın çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Peki Merih Demiral sakatlığı ne? Melih Demiral sahalara ne zaman dönecek? Merih Demiral sakatlığı ne? Çapraz bağ kopma tedavisi ne kadar sürer? Çapraz bağ kopma tedavisi nasıl yapılır?

MERİH DEMİRAL SAKATLIĞI NE?

Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

MERİH DEMİRAL SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Başarılım savunma oyuncusunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. 21 yaşındaki milli futbolcu sezonu kapattı. Merih Demiral'ın EURO 2020'de oynaması zor görünüyor.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral Doğum tarihi: 5 Mart 1998

Merih Demiral Kaç Yaşında: 21 yıl yaşında

Merih Demiral Nereli: Karamürsel

Merih Demiral Boyu: 1,90 m

Merih Demiral Kilo: 86 kg

Merih Demiral Mevkii: Stoper

Merih Demiral Ebeveynler: Fatma Demiral

Merih Demiral Şu Andaki Takımları: Juventus FC, Türkiye millî futbol takımı (Defans)

Merih Demiral (d. 5 Mart 1998, Kocaeli), defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Juventus'da forma giymektedir.

Fenerbahçe U15 takımındayken anne ve babasının içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybetti. Babası yaralı olarak kurtuldu.

Merih Demiral

MERİH DEMİRAL FUTBOL KARİYERİ

Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

İlk yılları

2016 yılında Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz üçüncü ligi ekibi AC Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı.[1] Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapı takımına gönderildi.

2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de ARC Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi.

Alanyaspor

15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2019'daki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2019'da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı, bir kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019 tarihinde 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.

Sassuolo

Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı.1 Temmuz 2019 tarihinde Sassuolo kulübü sözleşmesindeki opsiyon gereği 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Juventus FC

5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna girerek giydi.

1 Tem 2013/ Fenerbahçe U16

24 Mar 2014/ Fenerbahçe U17

24 Kas 2014/ Fenerbahçe U19

21 Tem 2016/ Alcanenense

11 Oca 2017/ Sporting B

30 Haz 2017/Alcanenense

1 Tem 2017/Sporting B

2 Tem 2018/Sporting CP

15 Ağu 2018/Alanyaspor

28 Oca 2019/Sporting CP

29 Oca 2019/Alanyaspor

30 Oca 2019/Sassuolo

30 Haz 2019/ Alanyaspor

1 Tem 2019/Sassuolo

5 Tem 2019/Juventus

MERİH DEMİRAL PERFORMANSLARI

PERFORMANS 19/20: 7 maç, 1 gol, 1 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 18/19: 34 maç,3 gol, 7 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 17/18: 27 maç 3 sarı kart, 2 kırmızı kart

PERFORMANS 16/17: 4 maç, 2 sarı kart

ÇAPRAZ BAĞ NEDİR?

Çapraz bağlar birbirlerine X harfi şeklinde kenetlenmiş bağ çiftleridir. Vücudun diz gibi kısımlarında bulunan eklemlerdir. Bu bağlar, eklemler uzun süreli harekete maruz kalınca dengeleme işini görürler.

ÖN ÇAPRAZ BAĞ TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Ön çapraz bağ, diz ekleminde femur ve tibia kemiklerini birbirine bağlayan yapılardan birisidir. Dizin normal işlev görmesi için çok önemli olan bu bağ, tibia kemiğinin anormal bir şekilde öne doğru yer değiştirmesini engelleyen en önemli yapıdır.

Spor sırasında meydana gelen ve sporcuların 4 haftadan uzun süre spordan uzak kalmasına neden olan yaralanmalar içinde ön çapraz bağ yaralanmaları birinci sırada yer alır. Ön çapraz bağ yaralanmalarını iç menisküs ve iç yan bağ yaralanmaları takip eder. Amerika Birleşik Devletlerinde yılda yaklaşık 200 bin ön çapraz bağ yaralanması ortaya çıktığı saptanmıştır. Toplumun spora olan ilgisinin artması ile bu sıklığın artması beklenmektedir. Ülkemizde sağlıklı veriler olmamakla birlikte yılda 3 bin civarında ön çapraz bağ yaralanması ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

ÖN ÇAPRAZ BAĞ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Eğer ön çapraz bağ, yapıştığı yerden bir kemik parçası kopartarak ayrıldı ise, kopan kemik parçası yerine tutturulur. Daha çok çocuklarda görülen bu durumda tespit vidalar veya dikişler ile yapılabilir. Bu işlem çoğunlukla artroskopik olarak yapılır, ender durumlarda açık cerrahi gerekli olabilir.

Haber Videosu