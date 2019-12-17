Merdoğlu'ndan Başsavcı Yavuz'a ziyaret

17.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:09

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu, sporsever kimliği ile bilinen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u ziyaret ederek isminin yazılı olduğu 21 numaralı forma hediye etti.



Başsavcı Yavuz'un makamında gerçekleşen ziyarette Merdoğlu, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başsavcı Yavuz, Diyarbakır'da çok ciddi bir genç nüfus potansiyeli olduğuna dikkat çekerek bu potansiyelin sporla değerlendirilmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti.



Ziyaretin sonunda Merdoğlu, Başsavcı Yavuz'a isminin yazılı olduğu 21 numaralı Bağlar Belediyespor formasını takdim etti. Başsavcı Yavuz'un sporsever kimliğini yakından takip ettiklerini dile getiren Merdoğlu, "Başsavcımızın görev yaptığı yerlerde spora vermiş olduğu desteği ve spora olan ilgisini Diyarbakır'da da devam ettireceğine inanıyoruz. Daha önce Diyarbakır'da görev yaptığı ve kenti bildiği için bu anlamda bölge için bir şanstır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA