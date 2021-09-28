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Meram'da Bilim Kurtları TEKNOFEST'ten birincilikle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Meram'da Bilim Kurtları TEKNOFEST'ten birincilikle döndü

Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamındaki Bilim Kurdu Projesi takımı TEKNOFEST 2021'de büyük bir başarıya imza atarak birinci oldu.

İSTANBUL (İHA) - Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamındaki Bilim Kurdu Projesi takımı TEKNOFEST 2021'de büyük bir başarıya imza atarak birinci oldu.

Türkiye'nin en önemli bilim ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021'de Meram Belediyesi Bilim Kurdu rüzgarı esti. MEGA Bilim Kurdu Projesini kapsayan okullardan öğrencilerin katılımı ile oluşan Bilim Kurdu Takımı, bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalde 'Eğitim Teknolojileri' branşında, ortaokul seviyesinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Daha önce elemeleri geçerek finale yükselen Bilim Kurdu Takımı, 9 bin 575 takımı geride bırakarak kazandığı birincilikle Konya'nın ve Meram'ın gurur kaynağı oldu. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak geleceğin bilim insanlarına destek vermişti. MEGA Bilim Kurdu Takımı ödülünü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

"İnsanlığa fayda sağlayacak bilim insanları yetişiyor"

MEGA ile Meram Belediyesinin eğitime verdiği değerin bir kez daha sergilendiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "TEKNOFEST 2021'de öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen organizasyonda Bilim Kurdu proje takımımız Eğitim Teknolojileri alanında ikinciliğe imza atmıştı. Bu yıl İstanbul'da düzenlenen yarışmalarda STEM Bilim isimli takımımız birinciliği elde etti. Gençlerimizi tebrik ediyor, emeği geçen hocalarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

İnsanlığa fayda sağlayacak projelerde MEGA Bilim Kurdu takımlarının da imzasının olmasına dikkat çeken Başkan Kavuş, "Çocuklarımızın gelişiminde rol sahibi olmak, iyi bir eğitim almalarına aracı olmak bizim için önemli bir değer. Meram'ın bilim kurtlarının, gelecekte insanlığa fayda sağlayacak bilim insanları olacaklarına inanıyoruz. TEKNOFEST 2021'de bunu bir kez daha kanıtladılar. MEGA ile çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor eğitimleriyle donatacak geleceğe hazırlıyoruz" dedi. - KONYA

Meram'da Bilim Kurtları TEKNOFEST'ten birincilikle döndü

Meram'da Bilim Kurtları TEKNOFEST'ten birincilikle döndü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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