Meram Belediyesi, bayram için önlem ve denetimlerini artırdı
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Meram Belediyesi, bayram için önlem ve denetimlerini artırdı

Meram Belediyesi, vatandaşların bayram alışverişlerini sağlık ve güven içinde yapabilmeleri adına önlemlerini ve denetimlerini artırdığını bildirdi.

Meram Belediyesi, bayram için önlem ve denetimlerini artırdı
22.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:07

Meram Belediyesi, vatandaşların bayram alışverişlerini sağlık ve güven içinde yapabilmeleri adına önlemlerini ve denetimlerini artırdığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, özellikle pazar yerleri, fırınlar, marketler ve kuaförler başta olmak üzere esnaf denetimlerinin en üst düzeyde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinin, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına tüm birimleriyle hazır olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bayram hazırlıklarının güven içinde gerçekleşebilmesi adına ilçede her bayramdan önce alınan önlemlerin ve yapılan denetimlerin kat kat arttığını aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta ve Fen İşleri ekiplerimiz başta olmak üzere vatandaşımızın hangi ihtiyacı olursa, biz orada olacağız. Acil durumlar için nöbetçi ekibimiz 7/24 hazır bekleyecek. 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Millet Bahçesi gibi daha önceki bayramların eğlenceli mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hizmet veremeyeceğiz belki ama hemşehrilerimizin evlerinde sağlık, huzur ve rahatlık içinde bir bayram geçirebilmeleri için biz işimizin başında olacağız. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin bayramını bir kez daha kutluyor, Cenab-ı Hak'tan bizleri güvenle sarılabileceğimiz bayramlara kavuşturmasını diliyorum. Vatandaşlarımız, temizlikle ilgili istek ve taleplerini 331 00 08, zabıta ile ilgili şikayetlerini de 353 73 66 numaralı telefonlara iletebilecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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