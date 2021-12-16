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Akşener'den Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine sert tepki: Yapılan iş suçtur

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2022 asgari ücretinin 4 bin 253 lira olarak belirlenmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşi Seyid Nebati'nin faiz kararını bilmesine Akşener, "Aslında yapılan işlem bir suç. Dün o açıklamadan evvel dolar alıp bugün satan ne kadar kazandı? Dolayısıyla bunun adı içeriden bilgidir, suçtur ve bu konuda ben harekete geçerler mi bilmem ama savcıların bunu duymasını beklerim" dedi.

2022 yılı asgari ücretinin yüzde 50'lik bir artış ile 4 bin 253 liraya yükselmesinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Genel Başkan Danışmanı Bilge Yılmaz ile birlikte Kilis'te basın toplantısı düzenledi. Asgari ücretle alakalı olarak Akşener, "Asgari ücretle ilgili olarak 4 bin lira artı 550 lira da işverene kaynak desteği önermiştik. Demek ki, muhalefete kulak vermek herkesin işine yararmış" dedi.

BAKAN NEBATİ'NİN KARDEŞİNİN FAİZ YORUMUNA TEPKİ

Basın toplantısında Meral Akşener'e Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşi Seyid Nebati'nin dün yaptığı faiz yorumu da soruldu. Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararla politika faizi 100 baz puan indirerek yüzde 14 düşürmesi öncesinde Seyid Nebati, dün yaptığı açıklamada "Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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"YAPILAN İŞLEM SUÇ"

Yapılan işlemin içeriden bilgi almak yani suç olduğunu ifade eden Meral Akşener, "Aslında yapılan işlem bir suç. Dün o açıklamadan evvel dolar alıp bugün satan ne kadar kazandı? Dolayısıyla bunun adı içeriden bilgidir, suçtur ve bu konuda ben harekete geçerler mi bilmem ama savcıların bunu duymasını beklerim. Eğer onlar duymuyorsa Sayın Erdoğan'ın duymasını beklerim" dedi.

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Emre İliksiz
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