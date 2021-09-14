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Menteşe Belediyesi Kış Kursları Başlıyor

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Menteşe Belediyesi Kış Kursları Başlıyor

Menteşe Belediyesi'nin 7'den 70'e her yaştan vatandaşa yönelik düzenlediği ücretsiz kış kurslarına kayıtlar başladı. Menteşelilerin yoğun ilgi gösterdiği kurslara kayıtlar, 10 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

Müzikten spora, tiyatrodan dansa kadar 31 farklı dalda açılan ücretsiz kurslar 18 Ekim 2021 tarihinde başlayacak.

Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte kurslarını yüz yüze vermeye başlayan Menteşe Belediyesi kış kurslarına kayıtlarını açtı. Menteşe Belediyesi tarafından kursiyerlere resim, gitar, ebru, takı tasarım, otantik giysi süsleme, dekoratif ev aksesuarları, mozaik, kırkyama, bağlama, kağıt rölyef, iğne oyası, deri aksesuar yapımı, örgü, keman, nakış, halk oyunları, ahşap boyama, yaratıcı drama, gençlere ve yetişkinlere yönelik tiyatro eğitimleri, zumba, satranç, karate, futbol, pilates, masa tenisi, voleybol, öz savunma, oryantiring , yoga ve dans olmak üzere 31 farklı dalda kurs verilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kış kursları hakkında yaptığı açıklamada, "Menteşe Belediyesi olarak her yıl ücretsiz olarak verdiğimiz kış kurslarımıza kayıtlar başladı. Pandemi nedeniyle online verdiğimiz kurslarımızı normalleşme dönemine girmemiz ile birlikte uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yüz yüze vereceğiz. Kursiyerlerin birlikte kaliteli zaman geçirmeleri, çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri adına her yıl ücretsiz olarak düzenlediğimiz kurslarımıza bu yıl da yoğun bir ilgi bulunuyor. Her yaştan vatandaşımıza hitap eden kurslarımız pandemi kuralları çerçevesinde verilecek." dedi.

Kurslara katılım sağlamak isteyen ve çift doz aşısı olmayan vatandaşların, azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi gerekiyor.

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