Mensah'tan Kayserispor paylaşımı

06.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:47

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah kampa katıldı.



Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da başka takıma gidip gitmeyeceği konuşulan Bernard Mensah, takımın kampına dahil oldu. Bugün takımın kamp yaptığı otele giderek sarı kırmızılı antrenman malzemelerini sırtına geçiren Mensah, idmana çıktı. Antrenman öncesinde sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Kayserispor armalı paylaşımda bulunan Mensah, kampa katılmayacağı ve sözleşmesini feshedeceği yönündeki spekülasyonları da sonlandırmış oldu. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Proısinecki de, Ganalı futbolcunun satılmamasını istemişti. Başkan Berna Gözbaşı da, Mensah'ı göndermeye niyetlerinin olmadığını deklare etmişti.



Lung da katıldı



Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung da kampa katılan isimler oldu. İzinli olan Artem Kravets ile Miguel Lopes'in de haftanın ilk gününde kampa dahil olacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA