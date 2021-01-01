Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
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Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur

01.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:04
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur

özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu. Yeni takımıyla başarıyı yakalayacağını ifade eden Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldız golcüsü Karan, "1'inci Lig'deki ilk takımım Menemenspor oldu. Oyun felsefemiz belli. Ben forvet oynamış adamım. Golcü adamın takımı da golcü olacak, ofansif olacak, baskılı futbol oynayacak" dedi.

Menemenspor'la birçok oyuncuyu Türk futboluna armağan edeceklerini söyleyen Ümit Karan, "Benim kariyerimde Menemenspor başlangıç oldu. Daha önce yurt dışında takım çalıştırmıştım. Yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Genç bir takımımız var. Burada önemli olan Türk futboluna oyuncu kazandırmak. Hem yetiştirici olup hem de ligde başarılı olmayı hedefliyoruz ancak bunlar kolay şeyler değil" şeklinde konuştu. 

Menemenspor'la önemli başarılara imza atacaklarını ifade eden 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok genç ve yetenekli oyunculara sahibiz. Biraz daha tecrübelenmeleri gerekiyor. Bu deneyimi onlara biz vereceğiz. İlk maçıma Adana Demirspor deplasmanında çıkacağız. Kendi memleketimde ilk maçıma çıkıyorum. Benim için güzel bir duydu. Kolay bir maç olmayacak, ardından 20 günlük bir devre arası sürecimiz var. Takıma istediklerimizi yansıtmak istiyorum" açıklamasını yaptı.FUTBOLCULAR İÇİN VİTRİN ŞANSIKoronavirüs salgının herkesi olumsuz etkilediğini değinen Ümit Karan, "Oyuncu kovid oluyor, 14 gün sahalardan uzak kalıyor. Antrenman yapamıyor, sadece bisiklet çevirebiliyor. Ancak insanlar bu süreçte sokak kısıtlamalarıyla evlerinde olduğu için genellikle maç seyrediyor. Futbolcular için bu dönem bir vitrin şansı. Futbol sevmeyen insanlar bile maç seyredebiliyor çünkü bir tek futbol var" diye konuştu. BİZİM LİGİMİZ SÜPER LİG'DEN ZOR 

Mücadele ettikleri ligin Süper Lig'den çok daha zorlu bir lig olduğunu söyleyen Ümit Karan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu ligde herkes bir hedefin peşinde. Düşmeme, Play-Off oynama, şampiyon olma peşinde. Her şey parayla olmuyor. Gençlerle başarı olur. Her takımın şansı eşit. Şu takım favori diyemem. İzmir futbolu güzel bir çakış yakaladı. Göztepe'nin Süper Lig'de olması, Altınordu'nun yetiştiriciliği, Altay'ın başarısı ve Menemenspor'un da yetiştirici kimliği ile ön planda yer alması çok önemli. İzmir futbolu çok gelişiyor. Takım sayısının fazla olması seyirciyi bölse de İzmir futbolu ilerledi. Süper Lig'de ise takımlarımız Avrupa'da başarı yakalayamıyor. Bunun en önemli nedeni çok transfer yapılması. Oyuncu yetiştirilmiyor. Büyük takımlar da da yok. Sadece son dönem Trabzonspor bunu başardı." 

- Karan
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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