Menemenspor'da gündem Zogaj
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Menemenspor'da gündem Zogaj

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında cuma günü evinde Altınordu ile karşı karşıya gelecek Menemenspor, transfer arayışlarında Silvio Zogaj'ı listesine ekledi.

Menemenspor'da gündem Zogaj
09.09.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:15

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında cuma günü evinde Altınordu ile karşı karşıya gelecek Menemenspor, transfer arayışlarında Silvio Zogaj'ı listesine ekledi. Arnavutluk'un Vllaznia Shkoder takımında oynayan 23 yaşındaki sağ kanatla görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Partizani Tirana altyapısından yetişen Zogaj geçen sezon Arnavutluk Ligi'nde 26 maça çıkıp 4 gol attı. Teknik direktör Cenk Laleci, en az 2 takviye daha yapacaklarını söyledi. Laleci, "Birçok oyuncuyu gündeme aldık. Listemiz kabarık. İçlerinden en iyilerini seçeceğiz. Önceliğimiz forvet ve kanat almak. En kısa zamanda bu bölgelere takviye yapacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Donald Trump Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Acun Ilıcalı Metin Özülkü Melisa Aslı Pamuk
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Eylül Futbolcu Esenyurt
Şu an buradasınız: Menemenspor'da gündem Zogaj - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 13:21:52. #1.15#
title