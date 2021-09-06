Menemenspor Balotelli'nin kardeşini aldı
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Menemenspor Balotelli'nin kardeşini aldı

Menemenspor Balotelli'nin kardeşini aldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, bu sezon ülkemizde Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli ile anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, bu sezon ülkemizde Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya'da Serie D takımı USD Caravaggio'da top koşturdu. 

Son maçına 9 Şubat 2020'de çıkan Barwuah, bir süredir Balotelli ile birlikte Adana Demirspor'la antrenmanlara çıkıyordu. Kariyerini şimdiye kadar yalnız İtalya'nın 4'üncü ligi olarak gösterilen Serie D ekiplerinde geçiren futbolcu, sırasıyla Bogliasco, Vallecamonica, Foligno, Ciliverghe,Pavia,Castiglione ve Caravaggio formasını terletti. Toplamda 93 maça çıkan 28 forvet, 12 gol atıp, 1 asist yaptı. Adana Dmeirspor yönetimi Balotelli'nin kardeşinin bir süre takımla antrenmana çıkıp ardından başka bir kulübe gönderileceğini açıklamıştı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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