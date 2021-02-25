Menemenspor: 0-1

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Murat Altan (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (x) - İsmail Çokçalış (xx), Aykut Akgün (x) (Dk. 82 Taha Altıkardeş ?), Furkan Emre Ünver (x), Cüneyt Köz (x), Emirhan Aydoğan (x), Burak Altıparmak (x), Özer Hurmacı (x) (Dk. 61 Abdullah Tazgel x), Çağatay Yılmaz (x) (Dk. 46 Tuğbey Akgün x), Batuhan Kör (x) (Dk. 73 Berat Altındiş ?), Burak Kapacak (x)MENEMENSPOR: Emre Selen (xx) - Rıdvan Koçak (xxx), Furkan Bayır (xx), David Domgjonas (xx), Emir Han Topçu (xx), Tayfun Aydoğan (xx) (Dk. 87 Ömer Şahbaş ?), Ibrahim Alhassan Adamu (xx), Omar Abdullahi Mohamed (xxx) (Dk. 87 Yusuf Talum ?), Mamadou Traore (xx) (Dk 56 Mahamadou Ba x), Mehmet Aytemiz (xx) (Dk. 55 Emre Batuhan Adıgüzel x), Okan Yılmaz (x) (Dk. 56 Simon Zenke x)GOL: Dk. 51 Omar Abdullahi Mohamed (Menemenspor)SARI KARTLAR: Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Menemenspor'a 1-0 kaybederek Play-Off iddiasında ağır yara aldı. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 51'inci dakikada Mohamed kaydetti. Bu sonucun ardından Bursaspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

14'üncü dakikada Özer'in pasıyla topla ceza sahası içinde buluşan Batuhan, sağ açıdan bekletmeden vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından dışarı çıktı.42'nci dakikada Bursaspor, Burak Kapacak ile net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta sağdan bindiren İsmail Çokçalış, ortasını arka direğe doğru yaparken, Burak Kapacak kale ağzında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten farklı şekilde dışarı gönderdi.51'inci dakikada Menemenspor öne geçti Sağ kanattan gelişen atakta Traore ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içerisine yönelen Mohamed, yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1.88'inci dakikada Batuhan'ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Zenke pasını Yusuf'a çıkardı. Yusuf, kale ağzında kaleci ile karşı karşıya kalırken yaptığı vuruşta kaleci Ataberk kurtarışıyla topu kornere gönderdi.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL