Memura yüzde 120 SDS zammı

TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyede çalışan memurlara yüzde 120'lik en tavan noktasındaki sosyal denge sözleşmesine (SDS) karar verdiklerini söyledi.

Tokat Belediyesi ile Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında SDS imza töreni gerçekleştirildi. Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever, yüzde 120'lik bir artışla sosyal denge sözleşmesini tavan ücretten onaylamış olduğunu söyledi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdeleri göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptıklarını ifade ederek, "Hamdolsun yüzde 120'lik en tavan noktasındaki sosyal denge sözleşmesine karar verdik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'mizde bugün çok büyük çalışmalar yapılıyor. 2023 yılının hemen başından itibaren milli ruhumuzun çok farklı bir noktaya geleceğini görüyoruz. Savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye birçok noktada fersah fersah yol kat etti. Dünyadaki en büyük ekonomiye sahip ülkelerden olduğumuzu bizler değil, tüm dünya söylüyor. İhracatta önemli bir rekora imza atıldığını yine hep birlikte gördük" dedi.

Konuşmaların ardından 2022-2023 yıllarını kapsayan SDS imza töreni gerçekleştirildi. - TOKAT