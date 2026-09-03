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Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı henüz oluşmadı

Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı henüz oluşmadı
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Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,84 olarak açıklandı; temmuz ve ağustos toplamı yüzde 3,65’e ulaştı. Ancak memurlar için 2026’nın ikinci yarısında yüzde 7 toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkı henüz oluşmadı. Farkın Ocak 2027 maaşlarına yansıması için eylül-aralık döneminde enflasyonun en az yüzde 3,23 artması gerekiyor. Ayrıca 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5’lik zam kesinleşmiş durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 artış gerçekleşti ve iki aylık enflasyon toplam yüzde 3,65 oldu. Ancak bu oran, memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşması anlamına gelmiyor. Farkın maaşlara yansıması için 2026'nın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 7'lik artışı aşması gerekiyor.

Memur ve memur emeklilerine 2026'nın ikinci altı ayı için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı verilmişti. Temmuz-aralık döneminde fiyat artışı bu seviyeyi aşarsa, yüzde 7'nin üzerindeki bölüm Ocak 2027 maaşlarına enflasyon farkı olarak eklenecek. İlk iki ay sonunda hesaplanan yüzde 3,65'lik artış yüzde 7 eşiğinin altında kaldığından kesinleşmiş bir fark bulunmuyor. Farkın oluşabilmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam enflasyonun yaklaşık yüzde 3,23'ten fazla olması gerekiyor.

Ocak 2027 maaş artışında yalnızca enflasyon farkı belirleyici olmayacak. 2027 yılının ilk altı ayı için memur ve memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammı kesin olarak yapılacak. İkinci yarı yıl enflasyonunun yüzde 7'yi aşması halinde ise aşan kısım bu zamma ek olarak enflasyon farkı şeklinde verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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