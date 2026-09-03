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Ağustos Enflasyonu Maaş Zamlarını Netleştirdi: Emekli ve Memurların Gözü Verilerde

Ağustos Enflasyonu Maaş Zamlarını Netleştirdi: Emekli ve Memurların Gözü Verilerde
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TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,84 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ve ağustos verileriyle şimdiden yüzde 3,65 zam hakkı kazandı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı yüzde 7'yi aşan enflasyon farkı için ek verileri bekliyor; maaş artışları yıl sonuna kadar açıklanacak verilerle birikimli olarak hesaplanacak.

TÜİK, ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Bu veri, 2027 yılının ilk yarısında hesaplara yansıyacak ocak ayı maaş zamları için ilk tabloyu netleştirdi. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi gözünü iki aylık enflasyon farkına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ve ağustos aylarına ait kümülatif enflasyonla birlikte yüzde 3,65 oranında zammı şimdiden hak etti. Bu oran, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birikimli olarak artmaya devam edecek.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı olan yüzde 7'nin üzerinde enflasyon gerçekleşirse enflasyon farkı alabilecek. İki aylık enflasyon yüzde 3,65 olduğundan, enflasyon farkı için yüzde 3,23 oranında ek bir enflasyon daha gerekiyor. Maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplanmasıyla hesaplanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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