Memur zammı 2020 - Memur emekli maaş zammı ne kadar? Öğretmen maaşı 2020 ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi maaşları

04.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:16

En düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaşı 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? ,Memur ve memur emeklilerini maaşlarına yapıalcak zam oranını beklerken toplamda yüzde 5.5 zam alacakları açıklandı. Aralık ayında yüzde 0.74 oranında gerçekleşen TÜFE sonrası memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacakalar. İşte, 2020 memur maaşları, memur ve memur emeklileri zam oranları...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAMMI 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Buna bağlı olarak Temmuz- Aralık ayları için memurlara ve emeklilere yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı verilecek. Ocak ayında ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 1.5 enflasyon farkı ile toplamda 5.5 oranında zam almış olacaklar.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacaklar.

MEMUR MAAŞLARI, ÖĞRETMEN MAAŞLARI

En düşük memur maaşı 3 bin 417 lira olarak verilirken, yapılan 5.5 zam miktarı ile bu maaş 3 bin 605 lira olarak şekillendi. Derecelerine göre maaş alan öğretmenler ise toplu sözleşme görüşmeleri sonrası belirlendi. İşte, memur ve memur emeklileri eski ve yeni maaş miktarları:

Genel Müdür 1/4: Temmuz- 12.358 Ocak- 13.136

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: Temmuz- 6.499 Ocak- 6.904

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: Temmuz- 3.997 Ocak- 4.264