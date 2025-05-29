MEMUR MAAŞLARI (SSK - BAĞ-KUR) ÖDEME TARİHLERİ VE GÜNLERİ 2025 HAZİRAN (Tahsis numarasına göre) BAĞ-KUR maaşı tahsis numarasına göre hangi gün?

MEMUR MAAŞLARI (SSK - BAĞ-KUR) ÖDEME TARİHLERİ VE GÜNLERİ 2025 HAZİRAN (Tahsis numarasına göre) BAĞ-KUR maaşı tahsis numarasına göre hangi gün?
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2025 Haziran maaş ödeme tarihleri memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri tarafından büyük merakla araştırılıyor. Her ay olduğu gibi bu ay da "SSK maaşı hangi gün yatacak?", "BAĞ-KUR maaşı tahsis numarasına göre ne zaman?" ve "Memur maaşları hangi gün ödenecek?" gibi sorular gündemde yer alıyor.

Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen SSK ve BAĞ-KUR maaş ödeme günleri, vatandaşların ödeme planlarını yapmaları açısından büyük önem taşıyor. Özellikle 2025 Kurban Bayramı öncesi maaşların erken yatıp yatmayacağı da sıkça sorgulanıyor. Peki, 2025 Haziran ayı SSK – BAĞ-KUR maaşları hangi tarihlerde yatacak? BAĞ-KUR maaşı tahsis numarasına göre hangi gün? İşte detaylar...

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

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