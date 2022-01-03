Memur maaşları 2022: Memur ve Emekli maaşı hesaplama! Yeni yılda memurlar ne kadar maaş alacak? Yeni yıl emeklilerin maaşı kaç TL oldu?
Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. Peki, Memur maaşları 2022: Memur ve Emekli maaşı hesaplama! Yeni yılda memurlar ne kadar maaş alacak? Yeni yıl emeklilerin maaşı kaç TL oldu? Memur zammı ne kadar olacak? Memur maaşları kaç TL'ye çıkacak? Detaylar haberimizde...
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar memur ve emekli maaşlarını merak etti. Peki, Memur ve Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılacak? Yeni yılda memurlar ne kadar maaş alacak? Yeni yıl emeklilerin maaşı kaç TL oldu? Güncel 2022 memur maaşları ne kadar? Güncel 2022 emekli zamlı maaşları kaç TL?
TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
Kısacası bugün yapılacak olan Kabine Toplantısında memur ve emekli zamlı maaşları kesinleşecek. Şuanda enflasyon verilerine göre hesaplamalar mevcuttur.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zam oranına göre, en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL'ye, 2000 sonrası SSK emeklilerinde 2 bin 41 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 399 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 262 TL'ye yükselecek.
Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.
Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:
- 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye
- 2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 41 TL'ye
- Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 399 TL'ye
- Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 262 TL'ye yükselecek.
SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında,
Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak
Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayında maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 oldu. Bu rakamlara göre memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 27.48'lik artış yansıyacak.
Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25.48 zam alacak.
Bu gelişme sonrası memurlar zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:
Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı
- Hademe (15/1) 4.102 - 5.228
- Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228
- Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556
- Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634
- Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638
- Memur (9/1) 4.424 - 5.639
- Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752
- İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998
- Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044
- İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070
- Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070
- Şef (7/1) 4.789 - 6.104
- Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221
- Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298
- Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393
- Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675
- Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675
- Ebe (9/1) 5.244 - 6.684
- Programcı (9/1) 5.395 - 6.876
- Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920
- Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730
- Polis (11/1) 6.502 - 8.287
- Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773
- Komiser (8/1) 6.987 - 8.906
- Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041
- Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052
- Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084
- Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231
- Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421
- Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988
- Uzman (7/1) 7.915 - 10.088
- Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708
- Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386
Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.
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