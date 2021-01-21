Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş
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Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş

21.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:59
Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş

FENERBAHÇE ile anlaşan Mesut Özil'in memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu Köyü Muhtarı Abdurrahman Yanaz, yıllar önce Özil'in babasıyla arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Babası bana, 'Fenerbahçe oğlumu istiyor ama ben oğlumun Almanya'da biraz daha yetişmesini istiyorum.

FENERBAHÇE ile anlaşan Mesut Özil'in memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu Köyü Muhtarı Abdurrahman Yanaz, yıllar önce Özil'in babasıyla arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Babası bana, 'Fenerbahçe oğlumu istiyor ama ben oğlumun Almanya'da biraz daha yetişmesini istiyorum. Daha sonra belki nasip olur Türkiye'ye gidip futbol oynar' demişti. Yıllar geçti Mesut, dünya çapında şöhrete ulaştı. O zamanlar nasip olmadı ama yıllar sonra Allah nasip etti, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti." dedi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varması ve İstanbul'a gelmesi, memleketi Hışıroğlu köyünde bulunan hemşerilerini sevindirdi. Hemşeriler, Mesut Özil'i yakın zamanda köyünü ziyaret etmesini temenni ettiklerini söyledi. Hışıroğlu Köyü'nde uzun yıllardır muhtarlık yapan Abdurrahman Yanaz da, Mesut Özil'in Türkiye'de futbol oynayacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yurt dışındaki maçlarını her zaman takip edemediklerini ancak başarılarını her zaman konuştuklarını anlatan Yanaz, "Şimdi ülkemize gelmesiyle onun maçlarını sürekli takip edeceğiz. Onun ülkemize gelmesi bizi çok gururlandırdı. Köylülerimiz, gençlerimiz onun ülkemizde futbol oynayacak olmasına çok seviniyorlar. Biz onu çok seviyoruz. Köyümüze gelmesini dört gözle bekliyoruz. Köy halkı da onu görmek istiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynaması bizi çok sevindirdi. Özil, yıllardır köyüne gelmedi. En son Real Madrid transferinde köyümüze gelmişti. Bir akşam kalıp sonra yine gitmişti. Köyümüze o tarihten bu yana gelmedi. Onun gelmesini bekliyoruz." dedi.

"YILLAR ÖNCE BABASIYLA OLAN ANISINI ANLATTI"Yıllar önce Almanya'ya gittiğinde Mesut Özil'in ailesinin evinde kaldığını anlatan muhtar Yanaz, o dönemler futbol oynadığını bilmediğini ifade etti. Ancak bir süre sonra köyüne gelen babası Mustafa Özil ile yaptığı görüşmede Mesut Özil'in futbol oynadığını ve Fenerbahçe'nin istediğini anlattığını belirten Yanaz, şöyle dedi: "Yıllar önce Almanya'ya gittiğimde Özil'in evinde kaldım, beni misafir ettiler. Mesut Özil'in o dönemler futbol oynadığını bilmiyordum. Yıllar sonra babası geldi, "Fenerbahçe oğlumu istiyor ama ben oğlumun Almanya'da biraz daha yetişmesini istiyorum. Daha sonra belki nasip olur Türkiye'ye gidip futbol oynar." şeklinde bir görüşme yapmıştık. Yıllar geçti Mesut, dünya çapında şöhrete ulaştı. O zamanlar nasip olmadı ama yıllar sonra Allah nasip etti, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirdi. Kişinin gönlündekini Allah nasip eder. Onun gönlünde de Fenerbahçe sevdası vardı, şimdi oraya geldi. İnşallah burada da çok başarılı olur, performansı daha da güzelleşir." İlçede yaşayan Dursun Başbakıcı da Galatasaray taraftarı olduğunu ancak Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin ülke futbolunun gelişmesi adına önemli olduğuna vurgu yaparak Özil ile gurur duyduklarını söyledi.

Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş
Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş
Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş
Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş
Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş
Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş
Memleketindeki muhtar anlattı: Fenerbahçe, yıllar önce Mesut'u istemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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