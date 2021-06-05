Melikgazi'de 250 tür ağaç dikildi

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 250 farklı tür ağacı toprakla buluşturdu.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 250 farklı tür ağacı toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdülhamit Han Bulvarı'nda 250 farklı türde ağaç dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ağaç dikimi yaparak gelecek nesillere daha yeşil bir Melikgazi mirası için çalıştıklarını belirtti.

İlkbahar dönemi fidan dikim çalışmalarının devam ettiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün dikilen ve bir hafta önce diktiğimiz ağaçlarla 3 bine yakın ağaç dikerek yeşil bir Melikgazi oluşturuyoruz. Ağaçlandırma çalışması ile sistemli, düzenli ve koordineli bir yeşil alan oluşturuyoruz. Fidanlığımızdaki 25 bin ağacı da toprakla buluşturacağız. Göreve geldiğimizden beri de 600 bin metrekare alanı yeşillendirdik. Bölge bölge yapılan ağaçlandırmalar sonucunda bölgelerde küçük orman alanları oluşturulmaktadır. İş merkezlerin çevresi ile şehre giriş ve çıkış güzergahlarında yeşil kuşak alanları oluşturuyoruz. Bugün yaptığımız çalışma bunlara iyi bir örnektir. Dikilen tüm fidanların bakım ve sulanmasını yapıyoruz. Ancak ağaçlarımızı korunması ve kollanması açısından Melikgazililere zimmetledik. Ayrıca Melikgazi'mizde 13 noktada 7 bin süs bitkisi dikimi ve 5 farklı noktada 5 bin metrekare alanda çim ekimi yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün