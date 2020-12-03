Melda Yücel kimdir? Melda Yücel kaç yaşında, nereli? Melda Yücel kariyeri!
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Melda Yücel kimdir? Melda Yücel kaç yaşında, nereli? Melda Yücel kariyeri!

03.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:17
Melda Yücel kimdir? Melda Yücel kaç yaşında, nereli? Melda Yücel kariyeri!

NTV ekranlarının başarılı spikeri Melda Yücel kimdir? Melda Yücel kaç yaşında, nereli? Melda Yücel kariyeri!

Sunuculuk konusunda başarısını ispatlamış başarılı spiker Melda Yücel kimdir? Melda Yücel kaç yaşında, nereli? Melda Yücel kariyeri!

MELDA YÜCEL KİMDİR?

1972 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melda Yücel Kocaalp eğitim hayatını İstanbul'da geçirdi. Okuduğu okullarda birincilikler kazanan ve çok başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Kocaalp İstanbul Üniversitesi'nin Felsefe bölümünden mezun oldu. Tecrübeli isim Üniversitenin bitmesi ile beraber Takvim Gazetesinde çalışmaya hayatına atıldı ve bu gazetede köşe yazarlığı yaptı. Melda Yücel Kocaalp'in Takvim gazetesinden sonra durağı Yeni Binyıl oldu deneyimli isim burada muhabirlik yaptı. Farklı gazetelerde, farklı birimlerde görev alan isim sonrasında televizyona geçiş yaptı ve ilk olarak Kanal 6 televizyonunda çalıştı. Kocalp'in halk tarafından tanınması Star TV'ye geçişi ile beraber oldu, Star ekranlarında tanınırlığını artıran isim buradan sonra sırası ile Habertürk ve CNBC-e'de görev aldı.

MELDA YÜCEL KARİYERİ!

Sunduğu ekonomi programları ile sektörde önemli bir isim elde eden Kocaalp bir dönem Habertürk kanalının Ekonomi Müdürlüğü görevini üstlendi. 2 çocuk annesi olan Melda Yücel Kocaalp halen NTV televizyonunda ekonomi haberleri sunuyor ve Osman Müftüoğlu ile beraber Yaşasın Hayat programını hazırlıyor.

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