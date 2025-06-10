Meksika Türkiye hangi kanalda? Meksika Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Meksika Türkiye maçı hangi kanalda? Meksika Türkiye hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Meksika Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Meksika Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Meksika Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde...

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Meksika Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Meksika Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Meksika Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Meksika Türkiye maçı bu gece saat 04.00'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.