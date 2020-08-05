Meksika son 24 saatte 6 bin 148 yeni koronavirüs vakası açıkladı
Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Meksika'da son 24 saatte 6 bin 148 yeni vaka açıklarken 857 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.
05.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:19
Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Meksika'da son 24 saatte 6 bin 148 yeni vaka açıklarken 857 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.
Ülkede 6 bin 148 yeni vaka ile birlikte vaka sayısı toplamda 449 bin 961'e ulaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise toplamda 48 bin 869 olarak açıklandı.
Kaynak: DHA