Meksika son 24 saatte 6 bin 148 yeni koronavirüs vakası açıkladı Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Meksika'da son 24 saatte 6 bin 148 yeni vaka açıklarken 857 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Koronavirüs rakamlarının hızla yükseldiği Meksika'da son 24 saatte 6 bin 148 yeni vaka açıklarken 857 kişinin de hayatını kaybettiği rapor edildi.

Ülkede 6 bin 148 yeni vaka ile birlikte vaka sayısı toplamda 449 bin 961'e ulaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler ise toplamda 48 bin 869 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA