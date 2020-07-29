Meksika'da son 24 saatte 854 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 854 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 854 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 7 bin 208 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 7 bin 208 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 402 bin 697 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 854 kişi artarak 44 bin 876'ya ulaştı.

Kaynak: DHA