Son dakika haber | Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü
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Son dakika haber | Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

19.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:26

Son dakika haber... Meksika'da silahlı kişilerin pusuya yatarak polis konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti.

Meksika'da silahlı kişilerin pusuya yatarak polis konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti.

Meksika'da başkent Mexico City'nin güneybatısındaki Meksika eyaletine bağlı Coatepec Harinas'ın Llano Grande bölgesinde silahlı kişiler polis konvoyunu hedef aldı. Meksika Eyalet Güvenlik Bakanı Rodrigo Martinez-Celis, konvoyun çete üyeleri tarafından güpegündüz saldırıya uğradığını, 13 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Martinez-Celis, hayatı kaybedenlerden 8'inin eyalet polisi, 5'inin ise eyalet savcılığında görevli polis olduğu bilgisini paylaştı. Bakan Martinez-Celis, "Bu saldırı, Meksika devletine yapılmış bir saldırıdır. Yasanın tüm gücüyle ve desteğiyle saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.

Meksika Ulusal Muhafızları, saldırının faillerini bulabilmek için karadan ve havadan operasyon yürütüyor.

-İHA-

Son dakika haber | Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü
Son dakika haber | Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü
Son dakika haber | Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü
Son dakika haber | Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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