Mekke'nin fethinin 1391. yılı İstanbul'da kutlandı - Haberler
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Mekke'nin fethinin 1391. yılı İstanbul'da kutlandı

Mekke'nin fethinin 1391. yılı İstanbul'da kutlandı
AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca (MGV) düzenlenen programla Mekke'nin fethinin 1391. yılı kutlandı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca (MGV) düzenlenen programla Mekke'nin fethinin 1391. yılı kutlandı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezindeki etkinliğe, Saadet Partisi yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, açılış konuşmasını AGD İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Koç yaptı.

Koç, Mekke'nin fethinin Müslümanlar için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çiçekle baharlar müjdeleyen Erbakan'ın yol arkadaşlarıyız. ya hakkı ikame ederiz ya da bu uğurda göçüp gideriz. Giderken tek derdimiz şu gök kubbede hoş bir sedadır." şeklinde konuştu.

AGD Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdullatif Öztürk de AGD olarak 81 şubede 600 noktada Mekke'nin fethinin kutlandığını bildirdi.

Fethin önemi üzerinde duran Öztürk, "Bu programlardaki amacımız, gençlerimize fetih şuurunu verebilmektir. Fetih, kalpleri Allah'a açmaktır ve birilerinin dediği gibi işgal, yağma ya da talan değildir. Fetih, aklın hurafeden kurtulup hakikate açılmasıdır. Fetih, yönetimin zulümden kurtulup adalete açılmasıdır. Fetih, tabiatın yağma ve talandan kurtulup yaşamın devamına açılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Programda, Mekke'nin fethini anlatan sinevizyon gösterisi yapılırken, ayrıca öğrenciler tarafından çeşitli Hadis-i Şerifler okundu.

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AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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