Mehmetçik'ten Kosovalı ihtiyaç sahiplerine yardım eli Mehmetçik'ten Kosovalı ihtiyaç sahiplerine yardım eliEnis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, Türk Kızılayı tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Mehmetçik'ten Kosovalı ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, Türk Kızılayı tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren bölgesinde konuşlu olan Türk askeri, Kurban Bayramı öncesi, ihtiyaç sahibi Kosovalı engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Reçana'ya bağlı Lubinye köyüne giden Türk askeri, Türk Kızılayı tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine desteklerinden dolayı teşekkür eden ihtiyaç sahipleri, Mehmetçiğin 21 yıldır Kosova halkının yanında olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA