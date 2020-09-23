Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor
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Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor

23.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:07
Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mehmetçik'in kullanımına sunulan taşınabilir mühimmat sistemleri hakkında bilgi verdi. Mühimmatlar arasında en dikkat çeken parça ise kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir mühimmat sistemlerinin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu bildirdi. Demir, kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfeklerin üstün özelliklere sahip olduğunu belirtti.

"KESİNTİSİZ ATIŞ İMKANI SAĞLIYOR"

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmetçik'in kullanımına sunulan yeni savunma sanayisi ürünlerine ilişkin bilgi verdi. Yeni sistemlerin sahada sağlayacağı avantaja dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: "Savunma sanayimiz, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. STM tarafından tamamen Mehmetçik'in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp, anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak."

Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları (6)
KIBRIS GAZISI: ADI ÜZERINDE MAKINELI TÜFEK ZATEN KESINTISIZ ATIS YAPAR ÖNEMLI OLAN O TÜFEGIN ETKILI MENZILI SANIYEDE KAC MERMI ATTIGI NAMLUNUN ISINMA SISME DURUMU MEKANIK AKSAMIN TOZ TOPRAK KUMDAN VE SUDAN ETKILENIP ETKILENMEMESIDIR; ABD ASKERININ ELINDEKI BU TIP PIYADE TÜFEKLERI SUYUN ICINDE DAHI CALISIYOR ÖNEMLI OLAN SAHADA GÖSTERECEGI DAYANIKLILIK PERFORMANSTIR
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SEDAT: Kesintisiz dediği 20 mermiden sonrada devam etmesi sen ne diyosun.
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DELİDİR AMA!: Abi nasıl bir haber sunumu bu ? kesintisiz atış imkanı, kesintisiz atış imkanı . . . . Kesintisiz , ne kadar kardeşim ?Bir saat mı ? Bir gün mü ? Ömür boyu mu ? Ahir zamana kadar mı ? Ya , övecekseniz biraz mantıklı övün . KESİNTİSİZ . . . Ben de bitmeyen mühimmat buldular zannettim .
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