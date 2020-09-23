Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mehmetçik'in kullanımına sunulan taşınabilir mühimmat sistemleri hakkında bilgi verdi. Mühimmatlar arasında en dikkat çeken parça ise kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir mühimmat sistemlerinin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu bildirdi. Demir, kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfeklerin üstün özelliklere sahip olduğunu belirtti.

"KESİNTİSİZ ATIŞ İMKANI SAĞLIYOR"

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmetçik'in kullanımına sunulan yeni savunma sanayisi ürünlerine ilişkin bilgi verdi. Yeni sistemlerin sahada sağlayacağı avantaja dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: "Savunma sanayimiz, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. STM tarafından tamamen Mehmetçik'in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp, anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım