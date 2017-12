Mehmet Zorlu Vakfı'nın Düzenlediği 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nda üçüncü dönem başladı.



MZV'den yapılan açıklamaya göre, eğitim alanındaki faaliyetleri ve sunduğu burslarla geleceğin teminatı olan gençleri desteklemeye devam eden vakıf, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.



Yeni yılla birlikte üçüncü yılına girecek olan eğitim programında, üçüncü dönemin ilk dersi dün başladı.



Program; gençlerin, değişim ve dönüşümün her geçen gün daha da hızlandığı günümüz dünyasına hazır olmaları için sadece okulda verilen eğitimlerle yetinmemeleri, aynı zamanda yaşam becerileri ve adaptasyon yetkinliklerini de geliştirmeleri amacıyla gerçekleştiriliyor.



Program önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de eğitim alanında Türkiye'nin en önemli akademisyenlerinden biri olan MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut tarafından yürütülüyor. Eğitimler, MZV'nin İstanbul Levent'te bulunan merkezinde ve MEF Üniversitesi kampüsünde veriliyor. Eğitime fiziki olarak katılma imkanı olmayanlar ise geçen yıl olduğu gibi www.mzv.org.tr web adresinden eğitimleri canlı olarak izleyebiliyor.



"Programa öğrencilerimiz yoğun bir ilgi gösteriyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Necmi Kavuşturan, gençlerin kendileri için önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Gençler bizim en değerli varlığımız ve ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı. O yüzden gençlerimizi geleceğe hazırlamak için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Dünya hızla değişir ve dönüşürken bu konudaki sorumluluğu sadece okulların üzerine yıkamayız. Biz Zorlu Holding olarak MZV aracılığıyla gerek verdiğimiz burslar gerekse de eğitime yaptığımız katkı ile gençlerin her zaman yanındayız. Bu anlayışla başlattığımız 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile bir yandan profesyonel gelişim desteği verirken diğer yandan da kariyerlerine bir adım önde başlamalarını sağlıyoruz. İki dönemdir devam eden programa öğrencilerimiz yoğun bir ilgi gösteriyor. Bu, ülkemiz ve geleceğimiz adına oldukça sevindirici. Bu program ile sadece kendi insan kaynağımıza yönelik bir yatırım yapmıyor, aynı zamanda tüm iş dünyası için önemli bir sorun olan insan kaynağının gelişimine de destek vermek istiyoruz. İlerleyen yıllarda programımızı daha da geliştirip daha fazla gencimize ulaşmayı hedefliyoruz."



Canlı yayınlanan eğitimlerle daha fazla gence ulaşılıyor



Verilen bilgiye göre, kapsamı ve içeriği ile Türkiye'de bir ilk olan program, ders ortamında eğitim, online destek, yaz dönemi staj imkanı ve staj sonrası deneyim paylaşımı gibi uygulamaları ile fark yaratıyor. "Kariyer Planlama", "Yetkinlikler", "Excel ile Modelleme" ve "Girişimcilik" gibi ana başlıklarda gerçekleştirilen programda, yetkinliklerin geliştirilmesi için bireysel projeler ve grup projeleri gibi birçok uygulamaya da yer veriliyor.



MZV web sitesinden canlı olarak yayınlanan eğitimlerle çok daha fazla gence ulaşılıyor. Ayrıca, eğitimler boyunca tasarım odaklı düşünme ve networking başta olmak üzere birçok yan etkinlik de düzenleniyor.



2 yıldır devam eden programda, MZV bursiyerleri ve Zorlu Grubu çalışanlarının çocuklarının yanı sıra diğer vakıflar ile iş birliği yapılarak 200 genç eğitimlere dahil edildi.



Gençler MZV Gençlik Zirvesi'nde buluşuyor



Eğitim programının en çok dikkat çeken parçalarından biri de her dönemin sonunda gerçekleştirilen MZV Gençlik Zirvesi. MZV, 2 yıldır düzenlediği söz konusu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından, 3 bin 500 genci ağırladı ve kariyer yollarında ilham verecek konuşmacılarla buluşturdu.