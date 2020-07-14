HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

"Mehmet Topal" haberine EK FOTOĞRAFLAR

Mehmet Topal 21. yüzyılda Avrupa ve Türkiye'de tarihe geçmeye hazırlanıyorTopal, Süper Lig'de 3 farklı takım ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk futbolcu olacakYaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk...

14.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:17

Mehmet Topal 21. yüzyılda Avrupa ve Türkiye'de tarihe geçmeye hazırlanıyor

Topal, Süper Lig'de 3 farklı takım ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk futbolcu olacak

Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan olmadı

21. yüzyılda bu başarıya ulaşan Avrupa futbolunda da oyuncu yok

Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'da lig şampiyonluğunu 3 farklı takımla kazanan oyuncu yok

Biyonik adam Mehmet Topal 

Milli futbolcu en hızlı iyileşen ve sakatlıklarına rağmen takımını asla yalnız bırakmayan özelliğe de sahip 

Uğur Demirkırdı, - Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, takımının şampiyon olması durumunda lig şampiyonluğunu 3 farklı takımda kazanan ve bunu Süper Lig'de başaran ilk ve tek futbolcu olacak.  Ligin son 2 haftasına 4 puan önde giren Başakşehir şampiyon olmayı başarırsa; Mehmet Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını gerçekleştirmiş olacak, ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçecek. 

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarabilmesi ile birlikte bunun Türk futbolu için bir başka anlamı bireysel bir rekorla süslenecek olması.

Mehmet Topal, önce Galatasaray sonrasında Fenerbahçe formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasını, üçüncü farklı formayla ellerine alacak ve bunu Süper Lig'de yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığı 2007-08 sezonunda ligde 22'si ilk 11 olmak üzere 26 kez; Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazandığı 2013-14 sezonunda ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 27 kez takımlarının formasını terletti. Bu sezonun bitimine 2 hafta kala ligde 13'ü ilk 11 olmak üzere 23 kez Medipol Başakşehir forması ıslatan Mehmet Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını başarmış olacak.YAKLAŞIK 40 FUTBOLCU ŞAMPİYONLUK SAYISINDA 2'DE KALDIMehmet Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3'üncü apoleti takan oyuncu şimdiye kadar olmadı. Şimdiye kadar Sergen Yalçın, Tümer Metin, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım ve Servet Çetin'in de aralarında olduğu yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan olmadı.İTALYA'DA 6, FRANSA'DA İSE 3 OYUNCU VAR. PREMIER LİG, LA LIGA VE BUNDESLIGA'DA YOKBugüne kadar kariyerinde 646 maça çıkan Mehmet Topal'ın yaptığı sadece Türk futbolu için ilk olmakla kalmayacak. Bu başarı Avrupa'nın önde gelen liglerinde de pek az örneği var. Opta verilerine en prestijli 5 ligin ilk ikisi kabul edilen Premier Lig ve La Liga'da lig şampiyonluğunu 3 farklı takımla kazanan bir oyuncu yok. Yine Bundesliga'da 2 takımla lig şampiyonluğu kazanan 34 oyuncu bulunurken, bunu üç kez yapan oyuncu mevcut değil. İtalya Serie A'da ise 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 6 futbolcu bulunurken, Fransa'da ise 3 oyuncu bulunuyor. Bu başarılar ise yıllar öncesine dayanıyor ve 21. yüzyılda bu başarıya ulaşan Avrupa futbolunda da yok.Avrupa Liglerinde 3 farklı takımla şampiyonluk elde eden isimler, yıllar ve takımları şöyle:  İTALYAGIOVANNI FERRARI Juventus (1930-31, 1931-32, 1932-33,1933-34, 1934-35)Inter (1937-38, 1939-40)Bologna (1940-41)FILIPPO CAVALLITorino (1942-43)Juventus (1949-50)Inter (1953-54)SERGIO GORIInter (1964-65, 1965-66)Cagliari (1969-70)Juventus (1976-77)PIETRO FANNAJuventus (1977-78, 1980-81)Verona (1984-85)Inter (1988-89)ALDO SERENAJuventus (1985-86)Inter (1988-89)Milan (1991-92, 1992-93)ATTILIO LOMBARDOSampdoria (1990-91)Juventus (1996-97)Lazio (1999-2000)

FRANSABERNARD GARDONNantes (1972-73)Monaco (1977-78)St Etienne (1980-81)PATRICK BATTISTONSt Etienne (1980-81)Bordeaux (1983-84, 1984-85, 1986-87)Monaco (1987-88)ALAIN ROCHEBordeaux (1987-88)Marseille (1989-90)Paris Saint-Germain (1993-94)

Bu oyunculardan Filippo Cavalli, 1953-54 sezonunda Inter'in şampiyon kadrosunda yer almasına rağmen hiç forma giymemişti. Yine Sergio Gori'nin Inter formasıyla iki şampiyonluk kazandığı 1964-65 ve 1965-66 sezonlarında toplam 10 maça çıktığını, Juventus'la kupayı kaldırdığı 1976-77 sezonunda ise sadece 7 lig maçında görev yaptı. Aynı şekilde Aldo Serena'nın da Milan'la 2 şampiyonluk kazandığı sezonlarda toplam 10 maça çıktı. Son olarak Attilio Lombardo da Serie A'daki son şampiyonluğunu kazandığı Lazio formasını 1999-2000 sezonunda sadece 10 kez terletme imkanı yakalayabilmişti. İtalya'dakinin aksine, Fransa Ligue 1'de şampiyonluk unvanı kazandığı sezonda takımının formasını az giyen örnek bulunmuyor. Son olarak, Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivisie'de bunu yapabilen tek futbolcu Mosje Temming. DOS'la 1957-58 sezonunda, Feyenoord'la 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında, ve DWS'le 1963-64 sezonunda şampiyon olan Temming, sadece son şampiyonluğunda 24 kez forma giyerken, önceki üç şampiyonluğunun toplamında maça çıkma sayısı sadece 9.

BİYONİK ADAM MEHMET TOPALTecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın gittiği takıma şampiyonluk götürmesinin yanı sıra bir başka özelliği ise takımı için cansiparane mücadelesi. Ne sakatlık, ne hastalık onu hiç yıldırmadı. Yaşadığı sakatlıklardan sonra emsallerine göre en hızlı sahaya dönme özelliğine de sahip olan Mehmet Topal, deyim yerindeyse bir çok maçta ölümden de döndü.

Özellikle 2 sezon önceki Bursa deplasmanında Fenerbahçe forması ile boynunun üstüne düşen ve kırık tehlikesinden dönen Mehmet Topal günlerce ağrıdan uyuyamamış, 2 kulaktaki kristalleri oynamış ve vertigo nedeniyle günlerce kendine gelememişti. Ancak Topal sıradaki maçta takımı eksik kalmasın diye sahaya çıkmıştı. 34 yaşındaki oyunca ayrıca ameliyatını erteletip o sezonun bitmesini bekleyip Haziran ayında fıtık ameliyatı oldu ve Temmuz'da takımının kampına  yetişmişti. Fıtık nüksedince sezon başında yani Ağustos ayında yine ameliyat olup Eylül ayından itibaren maçlara çıkmıştı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir Dünya
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Filiz Akın Ozan Güven Hande Yener
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: "Mehmet Topal" haberine EK FOTOĞRAFLAR - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:17:35. #1.15#
title