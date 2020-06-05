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Mehmet Özdilek, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkacağına inanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, mavi-beyazlı takımın Süper Lig'e çıkacağına inandığını belirtti.

Mehmet Özdilek, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkacağına inanıyor
05.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:22

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, mavi-beyazlı takımın Süper Lig'e çıkacağına inandığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Özdilek,19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig öncesi, iç saha maçlarını oynadıkları Kazım Karabekir Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Yardımcılarından Veysel Cihan ile stadı gezen Özdilek, oldukça beğendiği saha zemini dolayısıyla tesis amiri Yakup Çiltaş ile görevlilere teşekkür etti.

Mehmet Özdilek, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kısa sürede takımı hak ettiği yere getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Takımı Süper Lig'e taşıyacaklarına inandığını ifade eden Özdilek, şunları kaydetti:

"Bizler bunun için buradayız.İnanmış bir camia, teknik heyet ve oyuncu grubuyla iyi bir oluşum var. Erzurumspor zaten ligin 28 haftalık bölümünde yani yüzde 80'ini ilk ikide devam ettirmiş ve önümüzde son 6 hafta var. Kolay olmayacak ama rakiplerimiz için de kolay değil. Bunu başarabilecek kalitemiz var. Hem zihinsel, hem de fiziksel olarak oyuncularımızı bu başarıya odaklamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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