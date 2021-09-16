Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: 'Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz' - Haberler Spor
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Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: "Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Spor

- Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: "Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz" Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, 2-0'lık Menemenspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada sakat oyuncularının olması ve üst üste oynanan maçların düzenlerini etkilediğini...

- Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: "Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz"

İZMİR - Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, 2-0'lık Menemenspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada sakat oyuncularının olması ve üst üste oynanan maçların düzenlerini etkilediğini belirterek, "Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 5. hafta maçında Manisa FK, deplasmanda Menemenspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu mücadeleyi değerlendirdi.

Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, "İlk devrede oyunun kontrolünü elinde tutan ve atakları kanatlardan yapan bir Manisa FK vardı. İyi oyunumuzu üçüncü bölgede iyi hareketler yaparak sonuçlandıramadık ve ilk yarıyı golsüz berabere bitirdik. 50. dakikada kalemizde golü görünce oyun düzenimiz değişmeye başladı ve ikinci golü de gördükten sonra risk aldık. Sakat oyuncularımızın olması ve üst üste oynanan maçlar oyun düzenimizi etkiledi. Yedekten giren arkadaşlarımız ellerinden gelen her türlü mücadeleyi gösterdiler. Müsabaka bu şekilde sona erince sadece bize de Menemenspor'a tebrik etmek kalıyor. Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz

Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz

Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz

Mehmet Mesut Tüfenkoğlu:
İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Spor Haberleri
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Haber: Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: 'Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz' - Haberler Spor
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