Mehmet Ak: "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"
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Mehmet Ak: "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Mehmet Ak: "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçı 9 puanla geçip artık nasibimizde ne varsa onun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

- Mehmet Ak: "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

İSTANBUL - Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçı 9 puanla geçip artık nasibimizde ne varsa onun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Ankaraspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Galip gelmek için sonuna kadar mücadele ettiğimiz bir maç oldu. Kazanmamız gerekiyordu, en azından yukarıdaki bir üstümüzdeki takımı yakalamamız için galibiyetle bitirmemiz gerekiyordu. Oyuna da iyi başladık, öne geçtik. Oyunun gidişatında bütün istediklerimiz oldu. Ama ilk devrenin son düdüğünden önce Ümraniyespor'u maça ortak ettik. İkinci devreye talihsiz bir Tomas sakatlığıyla başladık. Rakibimiz öne geçti, sonra 3-3'e getirdik. Marcus'un bir topu direkten döndü. Bu kadar önde pozisyon ararken geriye dönüşte o hızlılığı sağlayamadık, rakip de iyi çıktı ve dördüncü golü buldular. Sonuna kadar isteyen bir Ankaraspor vardı. Bazı hatalar telafisi olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Bunlardan bir tanesini yaşadık bugün. Geçen 3 maçta 7 puan almıştık. Bununla 10 puan yapıp lig sonunda kümede kalma hedefimizi daha da canlı tutmak istiyorduk. Önümüzde 3 maç var. Bu 3 maçı 9 puanla geçip artık nasibimizde ne varsa onun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hakemin performansından memnun kalmadım"

Müsabakanın hakemi hakkında da görüşlerini aktaran Ak, "İstemeyerek faul yapmak nasıl oluyor ben bunu anlamadım. Literatüre girer mi, girmez mi bilmiyorum ama tabii ki saha içinde futbolular birbirlerine istemeyerek faul yapıyor ama hakemin takdir hakkını rakipten yana kullanmasına da şaşırdım. Oyunun gidişinde bazı çalınmayan düdükler var. Yediğimiz gollerde flu olan pozisyonlar var. Her iki takımın da puana ihtiyacı var ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Bizim puana ihtiyacımız olduğu için hakemin bizim lehimize düdük çalmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil ama gördüklerini çalmasını gerektirecek bir durum söz konusu. Eğer Türk futbolu güzelleşmek istiyorsa önce biz oyundaki bu müdahaleleri daha objektif hale getirmemiz lazım. Verilecek kararlar bir kulübün zor duruma düşmesine neden oluyor. Bugün maçın kırılma anlarında bizim hatalarımız var ama o bizi ilgilendirir. Saha içerisindeki yönetim de hakemi ilgilendirir. Ben bugün hakemin performansından memnun kalmadım" şeklinde konuştu.

Mehmet Ak: 'Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'
Mehmet Ak: 'Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'
Mehmet Ak: 'Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'
Mehmet Ak: 'Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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