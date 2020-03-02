Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçından notlar

02.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:24

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor mücadelesine göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Okan Buruk, geçen hafta ilk 11'de yer verdiği Demba Ba ve Carlos Ponck'u yedekler arasında bekletirken cezası sona eren Enzo Crivelli ile Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi.

Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Aleksic ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.

Şehitler anıldı

Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit düşen askerler anıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde, "Vatan size minnettar", "Vatan sana canım feda", "Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartları ile Türk bayrakları yer aldı.

İki takımın futbolcuları, ısınma hareketlerine üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.

Medipol Başakşehirli futbolcular kol kola girerek, Gaziantep FK'lı oyuncular da asker selamı vererek şehitleri andı. İki takımın futbolcuları sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Tribünlerdeki futbolseverler de uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratında bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün şehitler için özel olarak hazırladığı iki klip de mücadele öncesinde skorboardda gösterildi.

Kaynak: AA